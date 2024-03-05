كولر يجتمع مع جهازه المعاون استعدادا لمواجهة الزمالك

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم لبحث كافة الترتيبات الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الزمالك المقبلة.

وشهدت الجلسة وفقا لمصادر داخل الفريق للحديث عن الوحدات التدريبية التي يخضع لها الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة التي تسبق مباراة القمة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022 - 2023، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري على استاد الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

و يخضع اليوم المالي أليو ديانج لاعب الأهلي لجراحة في الركبة بالنمسا لعلاج آلام الركبة التي طاردته الفترة الماضية.

ويجري لاعب الأهلي منظار استكشافي للركبة اليوم حيث ينتظر غيابه عن الملاعب لمدة تقترب من الشهرين.

من ناحية أخري يستقبل سمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعثة فريق الكرة غدا في السعودية استعدادا لمواجهة الزمالك الجمعة القادم في نهائي كأس مصر.

وسبق عدلي بعثة الأهلي إلي السعودية أمس من أجل الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة لاستقبال بعثة الأهلي.

ويحاضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبي الفريق بالفيديو اليوم في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمواجهة الزمالك المرتقبة الجمعة القادم.

يخضع وسام أبو علي مهاجم الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم لحسم موقفه من إعلان جاهزيته لرحلة السعودية لخوض نهائي كأس مصر أمام الزمالك الجمعة القادم.

واشتكي مهاجم الأهلي من الإصابة في العضلة الخلفية حيث غاب عن مران الأهلي الجماعي أمس وادي تدريبات تأهيلية في الجيم.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء مرانه الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى السعودية لخوض نهائي كأس مصر أمام الزمالك.