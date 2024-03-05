"روساتوم" تعقد جلسة عن تطوير الأعمال الدولية للمشاركين بمهرجان الشباب العالمي

التقى كيريل كوماروف، النائب الأول للمدير العام - مدير قسم التطوير والأعمال الدولية في روساتوم، بالمشاركين في مهرجان شباب العالم 2024 لتقديم فصل دراسي تفاعلي رئيسي "تشكيل الأعمال التجارية العالمية في المستقبل: وما يجب اعتباره الآن".

وناقش كيريل كوماروف والمشاركون في مهرجان الشباب تطوير الأعمال العالمية باستخدام امثلة لشركة لروساتوم.

وعقدت الجولة الرئيسية بالاشتراك مع الجمعية الروسية "المعرفة". و أدار الحدث سيرجي مالوزيموف، مؤلف ومقدم برامج "معجزة التكنولوجيا" و "الغذاء الحي" ، ومبتكر سلسلة من الأفلام العلمية وسلسلة من الكتب ، مدون فيديو. و بلوجر.

وأشار كيريل كوماروف إلى تاريخ تحول روساتوم إلى لاعب عالمي، وقال:"في ما يقرب من 15 عاما، أصبحت روساتوم جزءًا لا يتجزأ من الصناعة النووية العالمية. في عام 2010، لم تكن حصة الشركة الحكومية في في سوق التصدير العالمي أكثر من 10٪. NPP، واليوم تمكنا من تعزيز موقفنا عدة مرات. الآن وصلت حصتنا في سوق التصدير حوالي 88 ٪ "، وأكد كيريل كوماروف أنه من بين 25 مشروعا لتصدير التكنولوجيا الذرية في العالم ، يتم حاليا تنفيذ 22 مشروعا من قبل روساتوم.

وقال كيريل كوماروف للجمهور الذي تجمع في القاعة، ومعظمهم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما من عشرات البلدان حول العالم، ما هو الدور الذي تلعبه المواهب الشابة في تطوير الأعمال التجارية العالمية وتعزيز قيادة روساتوم. "لقد نجحنا في الجمع بين أشياء تبدو غير متوافقة في ثقافة شركتنا. من ناحية ، كان أساسنا تجربة الأجيال السابقة والمعرفة والتقاليد المتوارثة"، من ناحية أخرى ، جلبنا روح المبادرة والشباب ، وأظهرنا للموظفين الشباب الذين يأتون إلى الصناعة الذرية ما هي المشاريع الدولية وسمحنا لهم بتحقيق مواهبهم على نطاق عالمي "، – أكد كيريل كوماروف ، النائب الأول للمدير العام - مدير قسم التطوير والأعمال الدولية في روساتوم.

واستمر الفصل الرئيسي كمناقشة بين كيريل كوماروف وسيرجي مالوزيموف والشباب. وقام المشاركون في الفصل الرئيسي بتحليل العديد من الحالات التجارية من الممارسات الدولية لشركة روساتوم.

واقترح على القادة الشباب أن يناقشوا مع الخبراء سيناريوهات لحل المواقف التي تنشأ أثناء تطوير الأعمال وتنفيذ المشاريع. وأظهرت الحالات أن الدبلوماسية والمبادرة واحترام الشركاء تجعل من الممكن بناء نموذج أعمال مستدام أو خلق فرص جديدة للشركة الحكومية.

كما ناقش المشاركون في الدورة التدريبية المكونات التي تتضمنها الاستراتيجية الناجحة طويلة الأجل والتنبأ حول ما سيحدث بعد ذلك وما هي الشركات الجديدة التي يمكن أن تظهر في روساتوم بحلول عام 2050.

وجدير بالذكر يقام مهرجان الشباب العالمي وفقا لمرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل تطوير التعاون الدولي للشباب. وسيحضره 20 ألف من القادة الشباب في مجالات التعليم والعلوم والتعاون الدولي والثقافة والعمل التطوعي والخيري والرياضة والأعمال والإعلام، بما في ذلك 10 آلاف مشارك أجنبي. سيتمكن الشباب من سن 12-18 أيضا من المشاركة في المهرجان لأول مرة (كجزء من مسار حركة عموم روسيا للأطفال والشباب – "حركة الأول").

وروساتوم هي شركة قابضة متعددة الصناعات تضم أصولا في هندسة الطاقة وبناء الآلات وبناء المحطات. وتتمثل استراتيجيتها في تطوير توليد الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك طاقة الرياح.

وتعد روساتوم هي الشركة الوطنية الرائدة في توليد الطاقة النووية (تمثل حوالي 20 ٪ من إجمالي إنتاج البلاد) وتحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث حجم محفظتها من الطلبات لبناء محطات للطاقة النووية : 33 محطة حالية في عدد 10 بلاد يتم انشاؤها علي مختلف المراحل.