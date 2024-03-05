سبوتنيك: وزير الخارجية النيجيري يزور روسيا

يبدأ وزير الخارجية النيجيري يوسف ميتاما توجار، اليوم الثلاثاء زيارة عمل إلى موسكو تستغرق ثلاثة أيام، ومن المقرر أن يجري محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية، بأنه من المتوقع أن يناقش الجانبين سبل زيادة التعاون الثنائي، بما في ذلك تكثيف الحوار السياسي وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول جدول الأعمال الإقليمي والدولي، مع التركيز بشكل أساسي على سبل حل الأزمات الحالية في القارة الإفريقية، خاصة في منطقتي الصحراء والساحل.

بالإضافة إلى ذلك، سيناقش توجار ولافروف التعاون في مجال الطاقة النووية حيث أن السلطات النيجيرية مهتمة بجعل شركة روساتوم الروسية الحكومية تقوم ببناء محطة نووية في البلاد.