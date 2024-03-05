قنصل عام السعودية بالإسكندرية يستقبل مدير مكتب "السياحة"

استقبل مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية عبد الوهاب محمد، اليوم الثلاثاء، مدير مكتب وزارة السياحة المصرية بمحافظة الإسكندرية وذلك بمقر القنصلية.

وهنأ مدير مكتب وزارة السياحة سعادة القنصل العام بمناسبة حلول ذكرى يوم التأسيس للمملكة متمنيا لها مزيد من الإزهار والتقدم مشيراً إلى التطور السياحي الكبير في المملكة، والرقم تاريخي غير المسبوق في تجاوز عدد سياح الداخل والخارج في السعودية 106 ملايين سائح خلال 2023.

وفي نهاية اللقاء قام عبد الوهاب محمد بإهداء القنصل العام درعاً تذكاريا تعبيرا امتنانه لدعم القنصلية الدائم للأنشطة السياحية في المحافظة.