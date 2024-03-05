ads
الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

قنصل عام السعودية بالإسكندرية يستقبل مدير مكتب "السياحة"

قنصل عام السعودية
قنصل عام السعودية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية عبد الوهاب محمد، اليوم الثلاثاء، مدير مكتب وزارة السياحة المصرية بمحافظة الإسكندرية وذلك بمقر القنصلية.

وهنأ مدير مكتب وزارة السياحة سعادة القنصل العام بمناسبة حلول ذكرى يوم التأسيس للمملكة متمنيا لها مزيد من الإزهار والتقدم مشيراً إلى التطور السياحي الكبير في المملكة، والرقم تاريخي غير المسبوق في تجاوز عدد سياح الداخل والخارج في السعودية 106 ملايين سائح خلال 2023.

وفي نهاية اللقاء قام عبد الوهاب محمد بإهداء القنصل العام درعاً تذكاريا تعبيرا امتنانه لدعم القنصلية الدائم للأنشطة السياحية في المحافظة.

الإسكندرية القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية القنصل العام للمملكة العربية السعودية السعودية السياحة المصرية