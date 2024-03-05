خلال 24 ساعة.. ضبط 308 قضايا مخدرات 209 قطع سلاح نارى

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (308) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (340) متهم ضُبط خلالها الآتى : كمية من مخدر الحشيش وزنت (164,511كيلو جرام) كمية من مخدر البانجو وزنت (280,050 كيلو جرام) كمية من بذور نبات البانجو وزنت (250 جرام ) و50 شجيرة لذات المخدر.

كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,884 كيلو جرام) كمية من مخدر الهيدرو وزنت (11 كيلو جرام) كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3,345 كيلو جرام) كمية من مخدر الآيس وزنت ( 2,794 كيلو جرام) كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,770 كيلو جرام) كمية من مخدر البودر وزنت (690 جرام) كمية من مخدر الفودو وزنت (290 جرام)(2128) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (209 قطعة سلاح نارى بحوزة 151 متهم) وذلك على النحو التالى : (2)رشاش جرينوف (23) بندقية آلية بندقية رصاص (22) بندقية خرطوش (6) طبنجة.

(155) فرد محلى (1155) طلقة مختلفة الأعيرة قنبلة يدوية (40) خزينة متنوعة (258) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84639) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(355) حكم جناية.

(26980) حكم حبس جزئى.

(4308) حكم حبس مستأنف.

(41960) حكم غرامة.

(11036) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (7) تشكيلات عصابية ضمت (19) متهم إرتكبوا (45) حادث متنوع.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (17) متهم .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (39) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (302) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة (4 دراجات نارية و 4 سيارات) مُبلغ بسرقتهم .

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (21918) مخالفة مرورية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.