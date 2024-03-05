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الثلاثاء 05 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

باريس سان جيرمان يبحث عن فك عقدة دورى الأبطال أمام سوسييداد

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب " ملعب انويتا"، حيث يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، ضيفًا ثقيلاً على نظيره ريال سوسييداد، فى اياب دور الـ 16 من بطولة دورى ابطال اوروبا.
وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، على ملعب "حديقة الأمراء"، بهدفين دون رد، أحرزهم كيليان مبابي، برادلي باركولا.
وتأهل الفريق الباريسي إلى ثمن النهائي كوصيف للمجموعة السادسة برصيد 8 نقاط، خلف بوروسيا دورتموند صاحب الـ 11، بينما تصدر سوسيداد المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن إنتر ميلان.
ويسعى فريق باريس سان جيرمان لفك عقدة دورى ابطال أوروبا، بعد ان عصت عليه تمامًا، واقام مشروع ضخم من اجل الظفر باللقب، بعد ان جلب نجوم عالم الساحرة المستديرة إلى حديقة الأمراء فى السنوات الماضية، إلا انه فشلا ايضا فى تحقيق اللقب.

 

باريس سان جيرمان ريال سوسييداد دورى أبطال اوروبا