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الثلاثاء 05 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة الدلتا التكنولوجية تحصل على دعم وتمويل ثلاثة مشروعات من "رعاية المبتكرين"

جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية
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حصلت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك على دعم وتمويل ثلاثة مشروعات من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وضمت المشاريع:

- الأول، من برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس بعنوان "كرسى كهربائى ذكى لمساعدة ذوى الإعاقة الحركية" تحت إشراف:  محمد عزت إبراهيم –  أحمد شحاتة جاد، ويهدف الى إنتاج كرسى كهربائى يعتمد على الأنظمة الذكية لمساعدة الأشخاص من ذوى الإعاقة الحركية.

- الثانى: مشروع من برنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف بعنوان "وحدة تكييف الهواء بالامتصاص تعمل بالطاقة الشمسية" تحت إشراف: حمدى قطب مصطفى، محمد عبدالرحمن فرحات، و يستهدف المشروع تصميم وتنفيذ وحدة تكييف هواء محلية الصنع تعتمد على نظام الإمتصاص وتعمل بالطاقة الشمسية.

- الثالث، مشروع من برنامج تكنولوجيا الطاقة والمتجددة بعنوان "نظام مبتكر لتوليد الطاقة الكهربية من أمواج البحر" تحت إشراف: عمرو محمد عبدالهادى. والهدف الرئيسي من هذا المشروع هو انتاج طاقه كهربائية نظيفة خالية من الإنبعاثات الكربونية والمساهمة فى تقليل الإحتباس الحرارى عن طريق تصميم وتنفيذ نظام مبتكر لتوليد الطاقة الكهربية من طاقة المد والجزر لموج البحر

ومن جانبه، أكد الدكتور عربى كشك أن فوز الجامعة يُعزز مكانة الجامعة، ويعكس ماتوليه إدارة الجامعة من اهتمام بالجانب العلمى والإبتكارى والتكنولوجى والذى يعد من المتطلبات الأساسية للعصر الراهن والذى يشهد ثورة علمية وتكنولوجية ضخم، من خلال برامج تكنولوجية معاصرة ومتميزة تُحقق النهضة الشاملة، بما يتوافق مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المُستدامة وطموحات الجمهورية الجديدة.

الإعاقة الحركية التكنولوجية التبريد والتكييف التنمية الـم ستدامة الجمهورية الجديد الجمهورية الجديدة