وزير البترول ومحافظ بورسعيد يتفقدان مدرسة ظهر والمركز المتميز

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مدرسة «ظهر» التكنولوجية المتقدمة الحديثة لطلاب التعليم الثانوي الفني.

وذلك بحضور النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وأعضاء اللجنة .

وأكد الملا أهمية المدرسة وما تقدمه من خدمات تعليمية متخصصة عملياً وتطبيقاً وتقنياً ومرتبطة بالصناعة فعليًا، لافتًا إلى أنها إحدى الثمار الهامة لاستراتيجية عمل اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية بقطاع البترول فى مجال التعليم الفنى الصناعى والتى نراعى فيها تحقيق أقصى استفادة للمجتمع المحيط من خلال مشروعات مرتبطة بالاحتياجات الحقيقية لهذه المجتمعات والتى نراعى فيها مع شركائنا التوجهات العالمية فى هذا الإطار.

ولفت الوزير إلى أن المدرسة على الرغم من حداثتها إلا أنها استطاعت الحصول على المركز الأول فى مسابقة الجمهورية للمهارات والمنافسة في مسابقة World skills العالمية وتم ترشيحها للفعاليات التطبيقية المقامة في مدينة ليون بفرنسا في سبتمبر القادم، وأنها تمثل قيمة مضافة لمحافظة بورسعيد فى ظل المشروعات البترولية الإنتاجية والتصنيعية بها، مشيدًا بالتنسيق المستمر والمتميز مع محافظ بورسعيد وكذلك لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

والمدرسة المقامة تحت إشراف وزارتي التربية والتعليم والبترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع إينى الإيطالية ومؤسسة السويدى، تأتى في إطار خطة الدولة المصرية، للنهوض بالتعليم الفني، وتتميز بحصول الطالب على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، وتهدف إلى زيادة فرص التوظيف للشباب من خلال تعزيز وصقل المهارات والقدرات الفنية والاهتمام بالتعليم الفني المتميز بإعتباره أحد أهم ركائز النهضة الصناعية للدول المتقدمة وتسهيل فرص الحصول على تعليم فنى متميز لشباب محافظة بورسعيد، مما يجعلها أحد سبل دعم خطط جذب الاستثمارات عن طريق توفير الكوادر الفنية الماهرة وتمكين المرأة من خلال توفير فرص التعليم والتدريب المتميزة .



ويتم تشغيل المدرسة بالطاقة الإستيعابية القصوى بما يزيد عن ۸۰۰ طالب وطالبة في أربعة تخصصات دراسية فى تكنولوجيا المعلومات والشبكات وصيانة معدات الطاقة ميكانيكياً وكهربائياً مع إضافة تخصص آخر وهو تحويل السيارات للغاز الطبيعى بالتعاون مع شركة غازتك.

تفقد المركز المتميز .



وتفقد الوزير والمحافظ ورئيس وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان ، مشروع مركز التميز (المرحلة الثانية)، ويقع المشروع داخل حيز مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ويهدف إلى صقل الشباب والقوى العاملة الفنية بمحافظة بورسعيد بالمهارات الخاصة والتدريب العملى اللازم وخدمة العاملين فى حوالى 30 شركة بمحافظة بورسعيد بالإضافة إلى المحافظات المجاورة والعمل باستمرار على رفع كفاءتهم وتطوير المستوى المهنى والفنى ولاسيما فيما يخص العمل وفق معايير وإجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

كما يهتم المركز بمجال الطاقة اللجديدة والمتجددة والعمل على توفير الدعم الفنى اللازم لمشروعاتها بالإضافة إلى رفع كفاءة معلمي التعليم الفني بمحافظة بورسعيد.