غدا.. عزاء الفنان جميل برسوم بكنيسة العذراء بالزمالك

تقيم أسرة الفنان الراحل جميل برسوم غدا الأربعاء، عزاء آخر في القاهرة بكنيسة العذراء مريم المرعشلي بالزمالك.

وكان الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، قد أعلن عن وفاة الفنان جميل برسوم، فجر أمس الإثنين، بعد معاناة مع المرض.

وقد اقيمت صلاة الجنازة بعد الظهر في كنيسة الشهيد مارجرجس بدمنهور.

وأقيم العزاء أيضا فى تمام السابعة من مساء أمس في كنيسة الشهيد مارجرجس بدمنهور.

ودرس جميل برسوم في المعهد العالي للزراعة في البحيرة، لكنه تركه في السنة الثانية وقام بتحويل أوراقه ل المعهد العالي للفنون المسرحية.

وشارك برسوم فى العديد من الأفلام منها “ولاد العم” و"الدكتور" وجسد شخصية فيكتور، و"الفيل الأزرق" سيد الترزي، و"الجزيرة 2" الوزير السابق، ومن 30 سنة “عبد التواب الطيب” و"اشتباك" وجسد فيه شخصية صلاح، و|"الكنز" و"الكنز 2"، وقدم العديد من الأدوار خلال المسلسلات الدرامية منها: “أهل كايرو”، و"الشحرورة" و"الهروب" و"بدون ذكر أسماء" و"وش تاني" و"ساحرة الجنوب"، و"نصيبي وقسمتك" و"كلبش" و"الزيبق" و"الأب الروحي" و"طايع" و"فلانتينو" سمير سنجة، “ختم النمر”.