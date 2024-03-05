"أيادي مصر" تدشن معرضا لتسويق المنتجات التراثية بمتحف الأقصر.. صور

دشنت وحدة أيادي مصر بديوان عام محافظة الأقصر، معرض بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بمتحف الأقصر للفن الحديث، وذلك بناء على توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتورة مريم سراج الدين مديرة مشروع أيادى مصر بوزارة التنمية المحلية، وإشراف محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر.

وقالت نجوى علي النوبي رئيس وحدة أيادى مصر بديوان عام محافظة الأقصر، إن الوحدة تقيم حاليا سلسلة من المعارض بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وأولها بمتحف الأقصر للفن الحديث، بهدف تنشيط السياحة وفتح أسواق جديدة لدعم صغار العارضين ولتسويق المنتجات التراثية واليدوية والحرفية.

وأضافت نجوى، أن المعرض يستمر حتى 15 مارس الجاري، وذلك بمشاركة 25 عارض وعارضة، ومن المقرر زيادة عدد العارضين، وتتنوع المنتجات المتواجدة بالمعرض ما بين ألباستر وورق بردي وبازلت والخوص والمكرمية والكروشية والريزون واكسسوارات وملابس وشنط جلد وخوص، والعديد من الحرف المتميزة بما يتناسب مع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر.

وتابعت، أنه من المقرر إقامة المعرض في النصف الثاني من شهر مارس بوكالة الجداوي بمركز إسنا جنوب الأقصر، ضمن الخطة المقررة لإقامة سلسلة معارض أيادي مصري، ووجهت رئيس وحدة أيادى مصر الشكر للدكتور علاء المنشاوى مدير عام متحف الأقصر والعاملين بالمتحف لحسن تعاونهم في تدشين المعرض بالمتحف.

معرض أيادي مصر (20)

معرض أيادي مصر (19)

معرض أيادي مصر (18)

معرض أيادي مصر (17)

معرض أيادي مصر (16)

معرض أيادي مصر (15)

معرض أيادي مصر (14)

معرض أيادي مصر (13)

معرض أيادي مصر (12)

معرض أيادي مصر (11)

معرض أيادي مصر (10)

معرض أيادي مصر (9)

معرض أيادي مصر (8)

معرض أيادي مصر (7)

معرض أيادي مصر (6)

معرض أيادي مصر (5)

معرض أيادي مصر (4)

معرض أيادي مصر (3)

معرض أيادي مصر (2)