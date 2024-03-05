انطلاق فعاليات معرض برلين السياحي بمشاركة 5500 عارض

انطلقت اليوم فعاليات معرض ITB Berlin، بالعاصمة الألمانية برلين، وهو معرض السفر B2B الأول في العالم، والذي شهد العام الجاري نموا ملحوظا غير مسبوق في عدد العارضين والمشاركات الدولية.

وخلال الفترة من 5 إلى 7 مارس 2024، ينعقد المعرض الدولي بحجوزات استثنائية ملأت أكثر من 90 % من مساحته البالغة 150 ألف متر مربع، وذلك للعارضين من 170 دولة ومنطقة، وهو مستوى غير مسبوق من المشاركة الدولية، حيث وصل إلى مستوى قياسي بلغ 87 % من إجمالي المعارض الدولية، واتسع المعرض الحالي ليضم 1300 من المسؤولين والمحاضرين وممثلي كبريات الشركات العالمية في السياحة والطيران.

وشهدت نسخة 2024 من ITB Berlin نموًا قويًا في القطاعات الرئيسية مثل النقل وتكنولوجيا السفر والرحلات البحرية، مما يعكس المشهد المتطور لهذه الصناعة، بخلاف وجود عمان كبلد مضيف، إلى جانب الدول العربية الأخرى وعلى رأسها مصر، ما يوضح التنوع الثقافي والانتشار العالمي لأكثر من 5500 عارض يشارك هذا العام.

ويعتبر ITB Berlin، هو مركز الأبحاث الرائد في الصناعة، ومن المقرر أن يستكشف الاتجاهات العالمية وأفضل الممارسات بمساهمات من عمالقة الصناعة مثل Booking.com، وTUI، وPhocuswright، وGoogle، وذلك تحت شعار "ريادة التحول في السفر والسياحة"، حيث يستضيف المؤتمر 200 جلسة عبر 17 مسارًا موضوعيًا، تتضمن رؤى من 400 متحدث حول مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك تكنولوجيا السفر، والاستدامة، والتسويق، والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وإدارة الوجهات، ومستقبل السياحة.

ويشارك خبراء من منظمات معترف بها عالميًا مثل الاتحاد العالمي لمدن السياحة، وTrip.com، ومايكروسوفت في مناقشات تهدف إلى تشكيل مستقبل صناعة السياحة، مع التركيز على الابتكار والاستدامة، يوفر مؤتمر ITB Berlin منصة فريدة للمحترفين للتعمق في موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي والويب 3.0 وروبوتات الدردشة والمتطلبات المتطورة لسفر الأعمال والترفيه.