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الثلاثاء 05 مارس 2024
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فضائيات

بالفيديو.. الزراعة تكشف دور معارض الوزارة في توفير السلع بتخفيضات كبيرة قبل رمضان

الدكتور سعيد صالح
الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف على المعارض وا
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قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف على المعارض والمنافذ، إن الدولة اتخذت عدة قرارات استباقية خلال الفترة الماضية، وذلك لمحاربة الغلاء، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي كان لديه رؤية واستراتيجية حيث تبنى مبادرة معًا لمحاربة الغلاء وكأنه كان يستشعر المستقبل.

وأضاف "صالح"، في حواره لبرنامج "8 الصبح"، على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن مبادرة خير مزارعنا لأهلينا تعنى بضخ كميات كبيرة من السلع، موضحًا أن المنتجات المقدمة ذات جودة عالية، وسعرها مناسب ومنخفض، لعدم وجود وسطاء، متابعا: نقدم السلع من المزرعة إلى المواطن بشكل مباشر وصريح.

وتابع، أن الوزارة لديها 274 منفذا، وتم تطويرهم جميعا، لتشمل معظم محافظات الجمهورية، متابعا: استغللنا بعض المناطق وقمنا برفع كفائتها وتحويلها إلى منافذ بيع، موضحًا: " لدينا 200 سلعة يتم بيعها داخل المنافذ الثابتة والمتنقلة، وذلك لتغطية كافة المناطق وتقديم الخدمات للمواطنين".

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