وصول 31 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 9 سفن، وتم تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و1150 شاحنة و590 سيارة وشملت حركة الواردات 36000 طن بضائع، 607 شاحنة و573 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 543 شاحنة و17 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة MANTA HACER وعلى متنها 31 ألف طن ألومنيوم قادمة من السعودية، والسفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2، بينما تغادر العبارتين أمل والرياض.

واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي دليلة، امل والحرية1، وغادرت ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية2 وبوسيدون إكسبريس، كما تم تداول 3135 طن بضائع و375 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، سينا وآور، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة درة جدة وعلى متنها 475 سيارة بوزن 950 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2345 راكبا بموانيها.