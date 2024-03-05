"أونروا": الوكالة باتت الشريان الوحيد الذي يمد أهالي غزة بالحياة

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا، إن هناك العديد من الفلسطينيين يحتاجون إلى مزيد من المساعدات الغذائية في غزة، لافتة إلى أن الوكالة باتت الشريان الوحيد الذي يمد الفلسطينيين بالحياة.

وأضافت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا، في تصريحات مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن قرار تعليق تمويل الوكالة متسرع، وتم اتخاذه نتيجة ادعاءات لا أساس لها من الصحة، موضحا أن التحقيقات ما زالت مستمرة بشأن اتهامات لعدد من موظفينا بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر.

وتابعت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا، “لا نزال في حاجة ملحة إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بكميات كبيرة حتى يمكن مساعدة الأهالي على مواصلة الحياة”.