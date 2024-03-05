"صرف القاهرة" توقع عقد بقيمه 3.5 مليار لمحطه معالجه الروبيكي

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية التعاون والشراكة الفاعلة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مجال تحسين البنية التحتية لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز التنمية المستدامة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.



وفى هذا السياق، أعلن المهندس عادل حسن رئيس شركه الصرف الصحي بالقاهره الكبرى توقيع عقد مشروع رافع محطة معالجة مدينة الجلود بالروبيكي، والذي يعد واحداً من المشروعات القومية الهامة الهادفة إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة، من خلال تعزيز القدرة على استيعاب التصرفات الناتجة عن صناعة الجلود من 8الآف م ٣/ يوم إلى 24 ألف م٣ / يوم، حيث تبلغ تكلفة المشروع ٢.٨٤٠ مليار جنيهاً، وتصل مدة تنفيذه ٢٤ شهراً من خلال شركة الخرافي ناشيونال، وبتعاون مصري- إيطالي في إعداد التصميمات المناسبة للمشروع .

وأضاف أن المشروع يتضمن محطة رفع وخط طرد لنقل المياه إلى مسافة تبلغ ٣٢ كم طولي، وصولاً إلى مصرف البلبيسي، بتكلفة ٧١٢ مليون جنيه، وبتنفيذ شركة المقاولون العرب، وتمويل من هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، وتقوم شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى بعمل التصميمات والدراسات وطرح المشروع والإشراف على التنفيذ والتشغيل والجدير بالذكر أن شركة الصرف الصحي بالقاهره أحد الشركات التابعه للشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى.