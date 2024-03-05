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الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط شخص انتحل صفة مسئول بجهة حكومية للنصب والاحتيال على المواطنين

ضبط أحد الأشخاص لقيامه
ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكوم
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (شخصين) بتضررهما من (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما وانتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" ، وإيهامهما بعلاقاته ببعض المسئولين والزعم بقدرته على توفير وحدات سكنية وتوفير فرص عمل لهما ، والإستيلاء على مبالغ مالية منهما نظير ذلك.  

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بمحل اختبائه بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ، وبحوزته (7 كارنيهات مزورة "تحمل بياناته" منسوبة لجهات ومؤسسات حكومية مختلفة – بطاقة رقم قومى "مقلدة") ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.   
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وزارة الداخلية جرائم الأموال العامة