وول ستريت جورنال: واشنطن وحلفاؤها يلجأون لإسقاط المساعدات جوا على غزة

رأت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الشرق الأوسط لجأوا إلى إسقاط المساعدات الغذائية جوا على غزة، في إجراء مؤقت يعكس المأزق الذي تواجهه القوى الأجنبية في معالجة الأزمة الإنسانية وإنهاء الحرب الناشبة بين إسرائيل وحماس.

وقالت الصحيفة - في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - إن عمليات الإنزال الجوي، التي تقوم فيها طائرات النقل العسكرية بإسقاط طرود من المواد الغذائية وغيرها من المساعدات في القطاع المعزول بعد التنسيق مع إسرائيل، تأتي في الوقت الذي يتسابق فيه المفاوضون للتوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس والذي من شأنه تحرير الرهائن الإسرائيليين والسماح بزيادة المساعدات للقطاع الذي مزقته الحرب. فيما حددت إسرائيل مهلة لحركة حماس ببدء شهر رمضان المبارك في الأيام المقبلة لإطلاق سراح الرهائن أو مواجهة هجوم على مدينة رفح في جنوب غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني نازح فرارا من القتال.

وذكرت الصحيفة أن أمريكا أسقطت 38 ألف وجبة جاهزة على غزة السبت الماضي، كما قامت مصر والأردن بإسقاط المواد الغذائية وغيرها من المساعدات جوا على القطاع.. وأرسلت بلجيكا طائرة أمس الاثنين لإسقاط المساعدات جوا. وتقول الأمم المتحدة والجماعات الإنسانية إنها ترحب بأي مساعدات، إذ أصبحت عمليات تسليم الشاحنات خطيرة للغاية، غير أنها تقول إن عمليات الإنزال الجوي ليست كافية لحل أزمة الجوع المتفاقمة في القطاع.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن عمليات الإنزال الجوي تمثل جزءا صغيرا من السلع الأساسية التي يحتاجها سكان غزة. وفي الأسابيع الأولى من الحرب، قام برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بتوسيع عملياته في غزة لإطعام 1.1 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف سكان القطاع.

ونسبت الصحيفة إلى بشرى الخالدي، مسؤولة السياسات في منظمة أوكسفام الخيرية لمكافحة الفقر قولها: "تحاول دول ثالثة إيجاد حلول فنية، بدلا من الحلول السياسية".. "فنحن بحاجة إلى تجاوز حلول المساعدات المؤقتة. والعمل على إنهاء استراتيجيات الحرمان الممنهج المتمثلة في التجويع والعقاب الجماعي التي تمثل مجرد واقع يومي للفلسطينيين".

وأضافت الصحيفة أنه بحسب بيان للبيت الأبيض حول الاجتماع بين نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وعضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس أمس الاثنين وجهت هاريس واحدة من أشد التوبيخات العلنية لسلوك إسرائيل في زمن الحرب حتى الآن، قائلة "إن الأوضاع في غزة "غير إنسانية" وأنه "يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تفعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير. فلا توجد أعذار".

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جوناثان كريكس "إن عمليات الإنزال الجوي لا ينبغي أن تحل محل أو تصرف الانتباه عن أهمية زيادة المساعدات المقدمة مباشرة إلى المحتاجين عبر الطرق البرية والتي تبقى السبيل الوحيد لتوصيل الإمدادات على نطاق واسع".

