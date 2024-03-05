بالصور.. بحضور روساتوم تواصل فعاليات مهرجان الشباب بسوتشي

واصلت روساتوم فعاليات مهرجان منتدى شباب العالم بروسيا ويعد مهرجان روسيا للشباب فرصة حقيقية للشباب المصري للتفاعل مع شباب العالم وفرصة لتبادل الأفكار والخبرات في مجالات مختلفة فضلا عن تعزيز التفاهم العالمي على المستوى الشبابي.

ويتمثل شعار "مهرجان الشباب العالمي 2024" في أشخاص يمثلون قارات وجنسيات وثقافات مختلفة ولكنهم سيتحدون من أجل التفكير في كيفية جعل المستقبل أكثر عدالة، ولكي يصبح عالمنا غدا متعدد الأقطاب ومتعدد المراكز، ففي نهاية المطاف، سيكون الشباب الذين سيظهرون في المهرجان في المستقبل القريب مسؤولين عن مستقبلنا، وإلى جانب حقيقة أنه يتعين عليهم أن يعيشوا في هذا العالم، عليهم أن يبنوا هذا العالم.

وتشارك مصر بوفد في مهرجان الشباب العالمي في نسخته رقم 20 المقام على أراضي الحديقة الأولمبية في منطقة "سيريوس" الفيدرالية في مدينة سوتشي على ساحل البحر الأسود، خلال الفترة من اليوم الجمعة الموافق1 من مارس 2024 وحتى يوم 7 من نفس الشهر.

ويذكر أن عدد الذين سجلوا للمشاركة من مصر في المهرجان الروسي بلغ 4600 شخص من كافة محافظات مصر؛ ما يعكس أهمية المهرجان واهتمام الشباب المصرى بالمشاركة، وبذلك تكون مصر الدولة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد المسجلين.

ويذكر أنه تم اختيار نحو 140 شخصا من إجمالي الشباب الذين سجلوا للمشاركة من مصر في المهرجان من خلال اختبارات تنافسية بعد التسجيل في موقع المهرجان بجانب إجراء لقاءات شخصية مع المتقدمين لحضور المهرجان.

وتأتي مشاركة الوفد المصري في المهرجان في إطار التزام الحكومة المصرية بتعزيز دور الشباب وتمكينهم وتشجيعهم على المشاركة في الأحداث الدولية المهمة كما يعكس أيضا اهتمام الحكومة بتعزيز العلاقات الدولية وتبادل الخبرات.

وسيشهد المهرجان العديد من الفعاليات التعليمية والثقافية والعلمية والرياضية، وسيتمكن المشاركون في المهرجان من المشاركة في مناقشات وجلسات حوارية وتدريبية، ومشاهدة العروض التي تقدمها أفضل المجموعات الإبداعية، وقضاء الأمسيات في الحفلات الموسيقية والبرامج الحوارية مع الفنانين المشهورين وغيرهم من المشاركين في المهرجان.

وسيصبح قصر الثقافة "بوشكين-225" جزءا من البنية التحتية للمهرجان، حيث سيقام عرض الفنان إيليا أفربوخ الجليدي.

وستستضيف ساحة "ألعاب الصداقة العالمية" الرياضية عروضا وفعاليات رياضية مذهلة ودروسا بمشاركة نجوم الرياضة في مختلف التخصصات.

وفي حديقة التكنولوجيا يستطيع ضيوف المهرجان التحدث مع عباقرة الماضي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويتم افتتاح واختتام المهرجان من ملعب البولشوي، ويقع المول الدولي "فن الشباب" حيث سيقام هناك معرض للفنون الشبابية والفنون والحرف الشعبية.

وتم عمل خريطة تفاعلية للوفد المصري إلى 6 فرق لمنتخب الفراعنة المشاركة بالمهرجان: (فريق رياضي nptc - فريق الميديا sphinx - فريق ترويجي توت عنخ امون - فريق ثقافي سشات - فريق فني بتاح - فريق الابتكار والتكنولوجيا امحويت).. ويضم كل فريق أكثر من 20 مشاركا يتم تمثيلهم في الأنشطة المختلفة بالمهرجان.

وقد أطلقت وزارة الشباب والرياضة بعض المنصات الرسمية الخاصة به لإتاحة الفرصة لنشر كل الأحداث الخاصة بالوفد المصري المشارك في المهرجان العالمي للشباب - روسيا 2024.

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