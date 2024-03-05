الخميس.. افتتاح مجفف خضراوات يعمل بنظام الطاقة الشمسية جنوب الأقصر

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، يوم الخميس المقبل الموافق ٧ مارس الجاري، افتتاح أحد أوائل مجففات الخضراوات التي تعمل بنظام الطاقة الشمسية في مصر، بحضور سفير اليابان في مصر أوكا هيروشي وميس أبو حجاب مديرة البرامج بإحدي الجمعيات الخيرية.

يأتي افتتاح المجفف، ضمن مشروع “تحسين إنتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم” أحد المشروعات الاقتصادية الزراعية الذي تنفذه مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، بتمويل مشترك بين إحدي الجمعيات والسفارة اليابانية بالقاهرة.

ويهدف المشروع إلى تحسين إنتاجية محصول الطماطم، وتقليل الفاقد باستخدام منهجية سلاسل القيمة والقيمة المضافة بمرحلتي الإنتاج والتسويق، ويهدف أيضا إلى تحسين دخل صغار المزارعين من خلال تقديم الدعم المباشر لهم و توفير مستلزمات الإنتاج المعتمدة ، بجانب تقديم خدمات التوعية والإرشاد ودعم الزراعات التعاقدية لتحسين القدرة التنافسية لمحصول الطماطم وتجفيفها بإستخدام الطاقة الشمسية والذي يساهم في الحفاظ علي البيئة ويتوافق مع التغيرات المناخية، كما يساهم في الحصول علي منتج صحي نظيف.

ويستهدف المشروع، تحسين الدخل السنوي لـ٣٠٠ أسرة من مزارعي الطماطم بينهم ٩٠ سيدة، وتقليل الفاقد من زراعات المستفيدين من محصول الطماطم بنسبة ١٥ % وأيضا إكساب ١٥٠٠ مزارع مهارات التجفيف الصحي والوعي والدراية بعمليات الزراعة والحصاد ومعاملات ما بعد الحصاد.

وتعتمد فكرة استمرارية المشروع علي وجود مجفف يعمل بالطاقة الشمسية داخل مناطق زراعة محصول الطماطم تشرف عليه إدارة مدربة ذات كفاءة وتُديره بطريقة مهنية واحترافية وفق خطط محددة.

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