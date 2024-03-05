شركات قطاع مواد البناء توقع عقود تصديرية على هامش مؤتمر «BIG5» بالرياض

وقعت شركات مصرية بقطاع مواد البناء عددا من عقود التصدير إلى المملكة العربية السعودية على هامش فعاليات معرض Big 5 Construct Saudi، والذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024، على أن تبدأ كل شركة توريد عقودها في غضون شهر من توقيع هذه الاتفاقات.

وشهد الجناح المصري في معرض “بيج 5” على مدار أيام العرض إقبال كبير من الزوار، حيث تواجد ممثلين لـ45 شركة مصرية بقطاع مواد البناء لعرض أفضل ما توصلت إليه الصناعة المصرية من تطور، حيث قدم المجلس التصديري لمواد البناء وهيئة المعارض والمؤتمرات المصرية وإكسبو كونسلتنت العالمية الدعم الكامل للشركات المصرية خلال هذا المعرض.

وكشفت بيانات معرض BIG 5 أن نسخة 2024 شهدت حضور أكثر من 1300 عارض من 47 دولة، ومشاركة 55000 من الخبراء والرائدين في صناعة البناء والجهات الحكومية والمشترين والمستوردين، مما يجعل هذا المعرض فرصة كبيرة لتنمية الصادرات المصرية للسوق السعودي وأسواق المنطقة.

وكان المجلس التصديري لمواد البناء، قال إن السوق السعودي يعد أحد أهم الأسواق للصادرات المصرية لقطاعات المجلس حيث احتل المركز الخامس عالميا والثالث عربيا ضمن قائمة الأسواق المصدر لها بقيمة 551.789 مليون دولار عام 2023 .

وأفاد بأن القطاعات المشاركة هذا العام في معرض BIG5 تشمل الأسلاك والمسامير، الطوب الرملى، وأسطح الأرضيات والحوائط و كيماويات مواد البناء وحلول تكنولوجيا مواد البناء والعزل ومخارج الهواء والتكييف، واكسسوارات الأسقف المعلقة، و السقالات المعدنية، الساندويتش بانل، توريدات المطارات، مواسير الصرف والتغذية البلاستيك، الأبواب والشبابيك ال يو بى فى سى الأبواب الأرضيات والمطابخ والبرجولات الخشبية، والاكر والكوالين.