"الداخلية" توضح حقيقة غياب طفل بالفيوم

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب طفل بالفيوم.

وذكرت الوزارة أنه بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالفيوم من والد الطفل بتغيب نجله عن منزلهما، وأسفرت الجهود عن قيام المتغيب بسرقة (مشغولات ذهبية) خاصة بوالدته وقيامه بالإشتراك مع (أحد الأشخاص) فى بيع المشغولات الذهبية لأحد محلات الصاغة، وتم ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى "من متحصلات البيع") وبمواجهتهما قررا قيامهما ببيع المشغولات الذهبية لمالك أحد المحال.. أمكن ضبطه وأرشد عن المشغولات الذهبية المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم تسليم المتغيب لأهليته عقب أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته.