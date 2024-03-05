الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تصلي الثالث للأنبا بيسنتي

أقيمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة صباح اليوم، صلوات الثالث للأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة .

شارك في صلاة الثالث الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والنائب البابوي لإيبارشية حلوان.

كما شارك في مجمع كهنة الإيبارشية وكهنة من عدد من الإيبارشيات، والشمامسة ومكرسات الدير، وعدد كبير من الشعب.

ورحل الأنبا بيسنتي عن عالمنا الفاني، أمس الأول، عن عمر قارب ٨٣ سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من ٥٣ سنة منها ٣٨ أسقفًا.



