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الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تصلي الثالث للأنبا بيسنتي

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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 أقيمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بدير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة صباح اليوم، صلوات الثالث للأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة .

شارك في صلاة الثالث الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والنائب البابوي لإيبارشية حلوان.

كما شارك في مجمع كهنة الإيبارشية وكهنة من عدد من الإيبارشيات، والشمامسة ومكرسات الدير، وعدد كبير من الشعب.

ورحل الأنبا بيسنتي عن عالمنا الفاني، أمس الأول، عن عمر قارب ٨٣ سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من ٥٣ سنة منها ٣٨ أسقفًا.

 

 


 

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