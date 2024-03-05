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الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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"الأوقاف": أكثر من مائتي إمام وقارئ لإحياء ليالي شهر رمضان بدول العالم

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
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صرحت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم، بأن عدد الموفدين والمعارين من الأوقاف المصرية الذين يحيون شهر رمضان المبارك بمختلف دول العالم بلغ أكثر من مائتي إمام وقارئ.

ويأتي ذلك في إطار الدور الريادي للوزارة في نشر الفكر الوسطي عالميًا  وبناءً على الخطابات الواردة  من وزارة الخارجية المصرية والطلب العالمي المتزايد من مختلف دول العالم لأئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك 1445هـ / 2024م.

وبلغ عدد الموفدين إلى دولة ألمانيا وحدها (23) إمامًا وقارئًا، إضافة إلى إيفاد (23) إمامًا وقارئًا إلى دولة البرازيل، و(16) إمامًا وقارئًا إلى دولة أمريكا، و(11) إمامًا إلى دولة تنزانيا، و(11) إلى دولة فنزويلا، و(10) إلى دولة كندا، و(7) إلى دولة أستراليا، و(6) إلى دولة بريطانيا، وبلغ عدد المعارين إلى سلطنة عمان (32) إمامًا، و(7) إلى دولة الإمارات، وغير ذلك من أئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي هذا الشهر الكريم خلال هذا العام 1445هـ / 2024م.

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