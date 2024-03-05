خبير: الاقتصاد تجاوز المشكلات ونشهد انفراجة في الأسواق

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يؤكد دائمًا أن أزمة الدولار ستمر وهو ما يحدث الآن بالفعل على أرض الواقع، موضحا أن الدولة المصرية تتجه لإحداث استقرار في الأسواق بعد فترة من الاضطرابات.

وأضاف “جاب الله”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تمتلك الأوراق الكاملة التي تمكنها من تجاوز المشكلات الاقتصادية، متابعا أن الاقتصاد المصري تخطي الكثير من الضغوط عبر إطلاق المبادرات المختلفة، والتي وصلت لقمتها مع اتفاقية رأس الحكمة، ومن خلالها تم سد الفجوة التمويلية ويوجد سهولة في توفير العملات الأجنبية حالية.

وأشار إلى أن هناك توجيهات فورية من قبل الرئيس السيسي بالإفراج الفوري عن البضائع الموجودة في الموانئ المصرية، حيث نتحدث عن 1.3 مليار دولار بضائع، بما سينعكس على الأسواق ويحقق التوازن المطلوب فيها وبالتالي انخفاض الأسعار بما يخفف عن كاهل المواطنين.