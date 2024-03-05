الأوقاف: توزيع 29 طن لحوم إطعام على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة الشهر الكريم

صرحت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأنه سوف تنطلق يوم الأحد المقبل، 10/ 3/ 2024 م حتى الأربعاء 13/ 3/ 2024م عملية توزيع (29) طنًّا من اللحوم بمناسبة استقبال شهر رمضان الكريم، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

وذلك بمحافظات: (القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، وشمال سيناء، والمنيا، والبحيرة، والفيوم ، وكفر الشيخ، والشرقية، والمنوفية، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، ومطروح، وأسيوط، سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد).

وجاء ذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم صكوك الإطعام.