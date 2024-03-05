الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يشارك في منتدى الاقتصاد الرقمي بالعراق

انطلقت فعاليات منتدى الاقتصاد الرقمي العربي في بغداد برعاية من مجلس وزراء العراق وصندوق التنمية العراقي.

وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء العرب والبنك المركزي وبمشاركة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والبنك الدولي وبرنامجالأمم المتحدة الإنمائي وشركة هواوي والشركات الإقليمية الأخرى وممثلي القطاع الخاص.

والقى السفير محمد خير عبد القادر الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي كلمةفي الجلسة الافتتاحية للمنتدى موضحاً فيها أن التحول الرقمي يساعد على نموالاقتصاد في الدول ويعمل على تحسين نوعية الحياة ويدعم وصول المواطنين إلىالخدمات بسهولة ويسر ويسمح للحكومات بالعمل بمقدار أكبر من الشفافية والكفاءة.

وأكد السفير محمد خير أن القطاع الاقتصادي في الدول العربية في تزايد بفضلالاستثمارات التي تقوم بها الدول العربية لتعزيز الخدمات الرقمية الإلكترونية من خلالتحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة لأنظمتها الرقمية وتحسين العمل داخل الجهازالإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفعالية.

وشهد اليوم الأول ثلاث جلسات، الجلسة الأولى بعنوان المشهد الرقمي الحالي فيالعراق بمشاركة الجهات الحكومية المعنية في جمهورية العراق، والجلسة الثانيةبعنوان حلول التحول الرقمي والتحديات بمشاركة مجموعات معنية بالشركاتالعالمية للبطاقات الذكية، والجلسة الثالثة كانت جلسة حوارية بعنوان " نحو مستقبلللاقتصاد عربي".

وفي نهاية الجلسات تم تكريم الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي لجهوده في تنفيذالعديد من الأنشطة والبرامج والمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تفعيل دورالتكنولوجيا الحديثة في الاقتصاد الرقمي بما يحقق المصالح وطموحات الدول العربيةودعم أولويات الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية.