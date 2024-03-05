وزير التعليم العالي يبحث مع وفد جامعة إسكس البريطانية سُبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من جامعة إسكس برئاسة الدكتورة فانيسا بوتر، نائبة رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والوفد المُرافق لها، بحضور الدكتور ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الوهاب عزت القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الوزير الاجتماع بالترحيب بوفد جامعة إسكس البريطانية، ضمن برنامج زيارتهم الحالية إلى مصر؛ لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات والبرامج التعليمية المختلفة مع الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، عُمق العلاقات التي تربط مصر وبريطانيا على كافة المستويات، مشيرًا إلى عقد العديد من الاتفاقيات مع الجانب البريطاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى إنشاء أفرع لجامعات بريطانية في مصر منها (فرع جامعة كوفنتري، فرع جامعة هيرتفوردشير)، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيجري افتتاح العديد من أفرع الجامعات الأجنبية الأخرى.

كما ثمن الدكتور أيمن عاشور هذا اللقاء الذي يأتي في إطار جهود المكتب الثقافي المصري في لندن برئاسة الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، في عقد العديد من اللقاءات التنسيقية مع وفد جامعة إسكس البريطانية، وعرض رؤية الوزارة لتشجيع إنشاء أفرع الجامعات البريطانية في مصر.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون بين وزارة التعليم العالي وجامعة إسكس في المجالات التعليمية والبحثية، وأكد الوزير على أهمية تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والدولية، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية التي تحظى بالسمعة الأكاديمية المتميزة، وذلك في إطار تنفيذ مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد من أهم أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لتحسين جودة التعليم ومُخرجات التعليمية البحثية.

كما استعرض الاجتماع تصميم إنشاء جامعة عين شمس الأهلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كنموذج فريد للتعليم العالي في مصر، والتي ستُقام وفقًا لرؤية غير تقليدية بمسمى وادي التعلم والابتكار، حيث تعتمد بالأساس على ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة ومُتطلبات سوق العمل، من خلال واحة التكنولوجيا بما تحتويه من مراكز أبحاث وحاضنات التكنولوجيا والشركات الناشئة من خلال الشراكة مع شركاء الصناعة وذلك على مساحة 190 فدانًا تعمل جنبًا إلي جنب مع منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي للبرامج الأكاديمية المُحفزة للشباب المُبتكر، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا وفقًا لمتطلبات السوق المحلي والإقليمي والعالمي.

من جانبها، أعربت نائبة رئيس جامعة إسكس عن سعادتها بزيارة مصر، وأشادت بالتقدم الذي حققته مصر في مجال التعليم العالي في السنوات الأخيرة، مؤكدًة على رغبة جامعة إسكس في تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الجامعة تهتم بتأهيل الطلاب، وتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المختلفة التي تسمح لهم بمتابعة مهاراتهم وممارسة مواهبهم، وكذا الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية للجامعة، حيث تعُد جامعة إسكس من أعلى الجامعات تصنيفًا في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، كما تتمتع بسمعة أكاديمية قوية في مجال الاقتصاد والعلوم البيئية، وعلوم الحاسب، بالإضافة إلى العديد من التخصصات الدراسية الأخرى.

كما أعرب الوفد عن تطلعه لزيارة عدد من الجامعات المصرية، منها (جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة العلمين، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)، بالإضافة إلى زيارة عدد من أفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور على دعمه الكامل لجميع أوجه التعاون بين الجامعات المصرية وجامعة إسكس البريطانية، في مجال تبادل الخبرات والبرامج العلمية بين الجامعات من الجانبين، مُعربًا عن تطلعه لرؤية خُطوات عملية في القريب العاجل حول هذا التعاون المُشترك.



شهد اللقاء، من الجانب البريطاني، الدكتورة آنسي لاكس عميد الشراكات التعليمية، وحسن عبدالرحيم مدير التوظيف الدولي شمال إفريقيا والمملكة العربية السعودية والكويت، وروزانا كيلاني المدير الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وآسيا الوسطى، ومن الجانب المصري الدكتور حسين فريد مدرس بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتورة هويدا عزت مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.

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