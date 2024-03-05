دراسة حديثة تكشف عن أضرار تناول الأدوية والمكملات الغذائية

كشفت العديد من الأبحاث والدراسات تأثير تناول الأدوية على الصحة العامة، والتى كادت أن تتسبب فى العديد من مشاكل حصوات الكلى المزعجة ما يتيح للمعادن إمكانية التبلور والالتصاق ببعضها.

ويؤدي النظام الغذائي غير الصحي وزيادة وزن الجسم وتناول بعض الأدوية إلى تشكل حصوات الكلى التي يحاول الجسم التخلص، ولكنها قد تصبح مؤلمة للغاية عندما يزداد حجمها وعادة ما تكون هناك حاجة لعملية جراحية لإزالتها.

وكشفت مؤسسة الكلى الوطنية البريطانية أنه كقاعدة عامة كلما كانت الحصوة أكبر كلما كانت الأعراض أكثر وضوحا ويعد الألم الشديد على جانبي أسفل الظهر شكوى شائعة.

وقد تستمر فترات الألم الشديد في الظهر أو جانب البطن أو في الفخذ أحيانا لمدة دقائق أو ساعات دم في البول وقد تؤدي إلى إلحاق الضرر بأنسجة المسالك البولية ما يسمح للدم بالتسرب إلى البول

ويمكن أن تسبب حصوات الكلى أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا مثل الغثيان وفقا للجمعية البريطانية لجراحي المسالك البولية وقد يحدث هذا العرض عندما تتحرك الحصوة من الكلية إلى الحالب حيث يمر البول من الكلية إلى المثانة.