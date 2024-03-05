"ثقافة الغربية" تقدم عرضين مسرحيين ضمن نوادي المسرح

قدم فرع ثقافة الغربية على مسرح ثقافة الغزل والنسيج، عرضين مسرحيين جديد ضمن عروض نوادي المسرح هذا الموسم تحت عنوان "ظلال"، "أماديوس" بمدينة المحلة الكبرى بالغربية.

بدأت الفعاليات بالعرض المسرحي "ظلال"، المأخوذ عن رواية "أسطورة الظلال" للدكتور أحمد خالد توفيق، وإخراج هاني يسري، موسيقى حليم نبيل، ديكور كريم عقار، وبطولة عدد من المواهب المسرحية بقصر ثقافة غزل المحلة، ومن بينهم: أحمد المزين، بسملة سامح، محمد عصام، محمود زكريا، أحمد سمير، لوجين علي، وتدور أحداثها حول مجموعة من الشخصيات لكل منهم عالمه الخاص، لكنهم يسعون جميعا خلف النور معتقدين أنه الحل لمشكلاتهم النفسية التي يعانون منها.

وجاء العرض الثاني بعنوان "أماديوس"، الذي يعكس للمشاهد كم الصراعات والحقد في المجتمعات من خلال حكاية الموسيقار "أنطونيو" الذي ارتكب جريمة في حق الموسيقي الشهير "موتسارت" محاولا قتله عن طريق "الدساس"، وذلك من خلال القصة المأخوذة عن الكاتب المسرحي بيتر شافير، ترجمة شوقي فهيم، تصميم إضاءة عبد الرحمن سالم، سينوغرافيا وإخراج حسام العجوز.

يشارك في العرض مجموعة من المواهب المسرحية بقصر ثقافة غزل المحلة، ومن بينهم: هاني يسري، محمد عصام، محمد الشناوي، بسنت عبد الرازق، ريم دياب، زياد دياب، وسارة علي، وقام بتصميم الاستعراضات أحمد المزين.

يذكر أن عروض نوادي المسرح بالغربية تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وبحضور لجنة مشاهدة الأعمال، والتي تضم كلا من: المخرج محمد حجاج، ود. عبد الناصر جميل، ومحمد عبد الوارث، وشيماء زايد.

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