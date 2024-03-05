الشيخ «على الله».. اسمًا ومنهجًا.. إمام مسجد السيدة نفيسة يحول صفحته على "فيس بوك" لحلقة دروس وذكر

ربما مسته نفحات من صاحبة المقام الذي لطالما جلس بجوارها، أو عبأ قلبه وقلمه من مداد «حزب البر» الذي داوم على قراءته حتى باتت أبجدياته تخرج مع زفرات صدره، تواضع وتأدب وتعطرت يداه بمسك عتبات آل البيت، فتدافعت الأيادي لمصافحته والأرواح لعناقه، لينًا كطبيب وطيبًا كعود مسك كلما مرت عليه الليالي زاد عبقه.

فصاحته وحلاوة قوله جعلت له في القلوب مكانةً وحبًا وتقديرًا بين مريدي المقام ممن يأتون من محافظات أخرى، والذين طلبوا من الشيخ على الله الجمال دوام التواصل والاتصال للاستفسار والتزود بنفحات إيمانية، فما كان منه إلا أن حول صفحته على "فيسبوك" إلى حلقة دروس وذكر وتلاوة أوراد وتفسير آيات، لتصبح معينًا عذبًا لمن أراد أن ينهل من العلم ويستأنس بالذكر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرمه بين عدد من علماء الدين خلال إحدى احتفاليات وزارة الأوقاف السابقة، لذكرى المولد النبوى الشريف.

الجدير بالذكر أن الشيخ على الله الجمال ولد بقرية برنبال بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وختم القرآن الكريم فى المرحلة الابتدائية.

التحق بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر حتى تخرج فى كلية الدعوة الإسلامية سنة 2007 بتقدير جيد جدًا، كان يعمل إمامًا وخطيبًا بالمكافأة أثناء دراسته فى منطقة المعادى، التحق بالدراسات العليا بكلية الدعوة الإسلامية، وحصل على الماجستير بتقدير ممتاز ثم حصل على الدكتوراه عام 2015 وموضوعها "المعتقدات الدينية عند الطوارق"، وعمل إمامًا بوزارة الأوقاف فى 2008م، وفى عام 2010 عمل إمامًا لمسجدالسيدة عائشة بالقاهرة، وفي سنة 2013م عمل إمامًا بمسجد السيدة زينب، ثم إماما لمسجد السيدة نفيسة رضي اللّه عنها، وحصل على دورة تدريبية في فلسفة المواريث والوصايا ثم دورة في فقه المقاصد ثم دورة الإمام المجدد.