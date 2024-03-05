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الثلاثاء 05 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

جيش الاحتلال يعترض هدفًا جويًا من الجانب السوري إلى الجولان

الجولان
الجولان
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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعترض صباح اليوم الثلاثاء، هدفًا جويًا تسلل من الجانب السوري إلى خط وقف إطلاق النار في الجولان، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء.
بدورها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيرة عبرت من سوريا إلى الجولان المحتل.

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