قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعترض صباح اليوم الثلاثاء، هدفًا جويًا تسلل من الجانب السوري إلى خط وقف إطلاق النار في الجولان، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء.
بدورها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيرة عبرت من سوريا إلى الجولان المحتل.
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جيش الاحتلال يعترض هدفًا جويًا من الجانب السوري إلى الجولان
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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعترض صباح اليوم الثلاثاء، هدفًا جويًا تسلل من الجانب السوري إلى خط وقف إطلاق النار في الجولان، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء.
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعترض صباح اليوم الثلاثاء، هدفًا جويًا تسلل من الجانب السوري إلى خط وقف إطلاق النار في الجولان، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء.