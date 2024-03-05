شكوى نساء غرينلاند يثير الجدل في الدنمارك

تقدمت العديد من السيدات في غرينلاند بشكوى ضد الدولة الدنماركية بسبب تنظيمها حملة سرية في ستينات القرن العشرين أجرت خلالها عمليات زرع لولب في الرحم لهن من دون موافقتهن رغم أنهم فى أولى مراحلهم العمرية .

كما أضاف محامي المدعيات مادس بامينغ لوكالة وفرانس برس، أنه كان تقدم بالشكوى فى صباح الاتنين؛ لأنهن لم يتلقين أي رد على طلب التعويض في أكتوبر الماضى .

كما أضاف لقد انتهكت حقوقهن الإنسانية وأنهم فى ذاتهم دليل على ذلك وكان هذا في نهاية الستينات طبقت الدنمارك سياسات منع حمل للحد من معدل المواليد في هذه المنطقة القطبية الشمالية وعلى الرغم من أنها لم تعد مستعمرة منذ عام 1953 ظلت تحت إشراف كوبنهاغن.

وكشفت سلسلة مدونات صوتية مستندة إلى الأرشيف الوطني بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية "دي ار" عام 2022 عن حجم هذه الحملة في وقت تجري الدنمارك وغرينلاند التي حصلت على وضع إقليم مستقل في عام 2009 مراجعة لتاريخ علاقتهما السابقة.

وفي أكتوبر تقدمت 67 امرأة بطلب للحصول على تعويض قدره 300 ألف كرونة (44 ألف دولار) لكل منهن.

وأوضح برامينغ مذاك أبلغ مزيد من النساء عن حالات مشابهة تعرضن لها وأكبر هن تبلغ 85 عاما وفي ستينات القرن الماضي وسبعينات خضعت حوالى 4500 شابة من الإنويت لعملية زرع لولب في الرحم من دون موافقتهنّ أو موافقة أسرهن.

ولم يكن عدد كبير من هؤلاء النساء على علم بوضع وسائل منع حمل لهن إلى أن اكتشف أطباء نساء، أخيرا في غرينلاند وجود وسائل من هذا النوع داخل الرحم لديهن، والتى شكلت العام الماضي لجنة تحقيق في السياسة الدنماركية تجاه غرينلاند ومن المقرر أن تنشر نهاياتها في عام 2025.

وفي عام 2022 حصلت 6 نساء من الإنويت على اعتذارات وتعويضات بعد أكثر من 70 عامًا من فصلهن عن عائلاتهن للمشاركة في تجربة تهدف إلى تشكيل نخبة ناطقة باللغة الدنماركية في الجزيرة القطبية الشمالية الشاسعة.