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الثلاثاء 05 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

زلزال يضرب جنوب شرق إيران بقوة 5.6 على مقياس ريختر

زلزال في إيران
زلزال في إيران
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كشفت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء، أن زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم، ضرب أحد مناطق محافظة سيستان بلوجستان جنوب شرق إيران.
وأفادت وكالة إيرنا الإيرانية بأن الزلزال ضرب مدينة فنوج على عمق 80 كيلومترًا تحت سطح الأرض، ولم تسجل حتى الآن خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

زلزال يضرب جنوب شرق إيران محافظة سيستان بلوجستان