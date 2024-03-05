زلزال يضرب جنوب شرق إيران بقوة 5.6 على مقياس ريختر

كشفت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء، أن زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم، ضرب أحد مناطق محافظة سيستان بلوجستان جنوب شرق إيران.

وأفادت وكالة إيرنا الإيرانية بأن الزلزال ضرب مدينة فنوج على عمق 80 كيلومترًا تحت سطح الأرض، ولم تسجل حتى الآن خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.