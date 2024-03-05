هندسة القناة تُطلق مبادرة لتعليم "بنين أحد دور الأيتام" مبادئ الدوائر الإلكترونية والبرمجة

نظم مركز خدمة المجتمع مبادرة لتعليم بنين أحد دور الأيتام مبادئ الدوائر الإلكترونية والبرمجة، وهما أهم ركائز تعلم الروبوتات.

جاءت المبادرة نتاج التعاون المشترك بين كلية الهندسة جامعة القناة السويس، ومديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية.

وقد أشار الدكتور إيهاب لطفي عميد الكلية إلى السعي الدائم لكلية الهندسة للتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأخرى، في سبيل تنمية المجتمع المدني لإتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع لتعلم التكنولوجيا الحديثة.

وأكدت الدكتورة عبير الشهاوي وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن رعاية الأيتام ليست فقط لتلبية مقومات الحياة الأساسية، ولكن تعليم التكنولوجيا الحديثة وبالأخص الروبوتات، هي أحد أهم ركائز مجتمعات الدول المتطورة، وأيضا تجربة دمج طلاب الكلية في خدمة المجتمع، ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا، مما يزيد من روح الانتماء لديهم.

وأفاد الدكتور باسم الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه قد تم اختيار عناصر متميزة من طلاب الكلية لتنفيذ هذه المبادرة، وبهدف دعم الطلاب بالمجتمع المدني والمشاركة المجتمعية.