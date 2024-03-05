تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء في البحيرة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، استقرارًا في حالة الطقس على جميع مدن وقرى المحافظة في الساعات الأولى من الصباح، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على عدد من المحافظات خلال الساعات القادمة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم، أن يشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة، مما يجعل الطقس مائلاً للحرارة نهارًا.

ومن المتوقع أن يكون الطقس دافئًا على السواحل الشمالية وحارًا في جنوب الصعيد، بينما ستكون الأجواء باردة ليلاً في معظم المناطق وفي الصباح الباكر.

شبورة مائية علي الطرق الزراعية

وتتوقع الهيئة حدوث شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وخاصة تلك القريبة من المسطحات المائية التي تربط القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، هذه الشبورة قد تؤثر على رؤية السائقين وتستدعي اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

ونستعرض معكم بيان هيئة الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس خلال اليوم الثلاثاء وهي كالتالي: