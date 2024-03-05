بالصور.. افتتاح منتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا

الثلاثاء 05/مارس/2024 - 09:09 ص

افتتح المنتدي الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا في الأردن، وشاركت في الافتتاح السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية ممثلة عن مصر، تحت رعاية رئيس جامعة البترا الدكتور رامي عبدالرحيم المنعقد في الفترة من الجمعة 1 مارس حتى الأربعاء من 5 مارس 2024، وتسليم الفائزين جوائز إبداعهم وتفوقهم.



وأوضحت أن المنتدى يهدف إلى تشجيع طلاب المدارس والجامعات للبحث عن حلول علمية وعملية لحل العديد من المشكلات في مجالات متعددة ومنها مجال الزراعة والصناعة والصحة والعقارات والمدن الذكية من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة.



وتابعت أن ذلك لاكتشاف قدراتهم الابتكارية في مختلف مجالات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعلم أساسيات ريادة الأعمال، كما يساهم المنتدى في تنمية وتقوية الدور الريادي للدول المشاركة.