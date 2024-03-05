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الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي يستهدف منزل في مخيم جباليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد امرأة فلسطينية وإصابة آخرين، جراء قصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال غزة، وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين تحت الركام. 

واستشهد مواطنين فلسطينيين في مستشفى كمال عدوان إثر قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة الغندور في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

ومنذ قليل، استشهد 12 مواطنًا فلسطينيًا وعدد من الجرحى والمفقودين في جراء استهداف منزل شرق مدينة خان يونس.

وأمس الإثنين، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على أماكن متفرقة في قطاع غزة، وذكرت مصادر طبية أن 10 مواطنين فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس، كما ارتفع عدد الشهداء جراء غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح  إلى 19 شهيدًا.

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ثلاثة منازل في بلدة الفخاري شرق محافظة خان يونس، وقالت مصادر طبية إن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 30 شهيدُا من مناطق متفرقة في خان يونس.

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