فلسطين.. وصول إصابة إلى مستشفى ابن سينا بعد اقتحام الاحتلال مدينة جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بوصول إصابة إلى مستشفى ابن سينا، جراء إطلاق الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين، خلال اقتحام مدينة جنين.

واقتحم الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، بلدة كفردان غرب جنين، وقام بمداهمة عدة منازل داخل البلدة، كما نشر القناصة فوق أسطح عدد من المنازل.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، معلقًا على الاستهداف الذي قام بة الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين أثناء انتظارهم وصول المساعدات الغذائية، أن تلك الاستهداف هو إمعان في تعزيز المجاعة، وتكريس الحصار، وعدم الرغبة في إنهاء هذه الكارثة الإنسانية.

كما حمل المكتب الإعلامي الفلسطينيي، الإدارة الأمريكية وجيش الاحتلال، والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تأزيم الواقع الإنساني وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وطالب بوقف حرب الإبادة الجماعية وإدخال 1000 شاحنة من المساعدات إلى جميع المحافظات خاصة شمال قطاع غزة.

ويواصل العدوان الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في كل مكان، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتزايد عدد الشهداء ليصل إلى 30534 شهيدًا، كما ارتفعت أعداد الضحايا إلى 71920، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.