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الثلاثاء 05 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

حزب الله اللبناني يعلن استهداف قوة عسكرية إسرائيلية في محيط موقع الراهب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن حزب الله اللبناني أعلن عن استهدافه بقذائف المدفعية قوة عسكرية لجيش الاحتلال في محيط موقع الراهب. 

وأمس الإثنين، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بوجود 3 إصابات جراء إطلاق قذائف من لبنان باتجاة منطقة أبع الجليل، وتجددت الانفجارات في مرغليوت بالجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان وتصاعد أعمدة الدخان.

كما استهدف حزب الله اللبناني، قوة إسرائيلية بالصواريخ أثناء محاولتها التسلل إلى منطقة وادي قطمون جنوب لبنان. 

ويتزايد التصعيد بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي،  فكل يوم يتبادل الطرفان الرشقات الصاروخية، وينفذ الجيش الإسرائيلي ضربات عديدة بالطائرات المسيرة على جنوب لبنان، ويرد حزب الله، بالمدفعية واستهداف مواقع تجمع الجنود الإسرائيليين.

حزب الله اللبناني استهداف قوة عسكرية إسرائيلية محيط موقع الراهب جنوب لبنان تزايد التصعيد