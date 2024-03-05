12 شهيدًا وعدد من الجرحى جراء استهداف منزل شرق خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، باستشهاد 12 مواطنًا فلسطينيًا وعدد من الجرحى والمفقودين في استهداف منزل شرق خان يونس.

ومنذ قليل، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، معلقًا على الاستهداف الذي قام بة الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين بدوار الكويت، أثناء انتظارهم وصول المساعدات الغذائية ، أن تلك الاستهداف هو إمعان في تعزيز المجاعة، وتكريس الحصار، وعدم الرغبة في إنهاء هذه الكارثة الإنسانية.

كما حمل المكتب الإعلامي الفلسطينيي، الإدارة الأمريكية وجيش الاحتلال، والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تأزيم الواقع الإنساني وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وطالب بوقف حرب الإبادة الجماعية وإدخال 1000 شاحنة من المساعدات إلى جميع المحافظات خاصة شمال قطاع غزة.

وأمس الإثنين، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيل عدة غارات على أماكن متفرقة في قطاع غزة، وذكرت مصادر طبية أن 10 مواطنين فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس، كما ارتفع عدد الشهداء جراء غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح إلى 19 شهيدًا.

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ثلاثة منازل في بلدة الفخاري شرق محافظة خان يونس، وقالت مصادر طبية إن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 30 شهيدُا من مناطق متفرقة في خان يونس.