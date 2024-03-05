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الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة الخليل برفقة آليات عسكرية ثقيلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت شارع السلام في مدينة الخليل بالضفة الغربية، معززة بعدد من الآليات العسكرية.

وأمس الإثنين، نفذت قوات الاحتلال، عدة اقتحامات في الأراضي الفلسطينية، فاقتحم الجيش  الإسرائيلي، بلدة عرابة، جنوب جنين، وشن الاحتلال حملة تفتيش واسعة للمنازل داخل البلدة، واعتقلت شابين فلسطينيين بعد مداهمة منزليهما.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحام بلدة جلبون بمدينة جنين، دون الابلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

كما اقتحم الاحتلال مخيم الفوار، جنوب الخليل، وأطلق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين، نتج عن ذلك إصابة طفل برصاصة في الفخد، نقل على إثرها إلى المستشفى.

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