إنتر ميلان يواصل هيمنته على الدوري الإيطالي بفوز صعب على جنوى

واصل إنتر ميلان سيره نحو لقب الدوري الإيطالي بفوز صعب على ضيفه جنوى بهدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم مساء يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 27 من السيري آ.

سيطر إنتر ميلان على مجريات الشوط الأول، ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف مبكر عن طريق كريستيان أسلاني في الدقيقة 30.

وحصل أصحاب الأرض على ضربة جزاء في الدقيقة 37، نفذها أليكسيس سانشيز بنجاح، ليعزز تقدم إنتر ميلان ويضعهم في موقف مريح.

قلص جنوى الفارق في الشوط الثاني من خلال هدف سجله جون فاسكيز في الدقيقة 54، لكن إنتر ميلان تمكن من الصمود والحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

بفضل هذا الفوز، ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 72 نقطة في المركز الأول، متقدما بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه، ميلان، ليعزز موقعه في صدارة الترتيب ويقترب خطوة كبيرة من حسم لقب الدوري.

