أوكرانيا تعلن تدمير هدف استراتيجي للقوات الروسية في خيرسون

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية الفريق ميكولا أوليشوك، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية لبلاده قصفت هدفا استراتيجيا للقوات الروسية في منطقة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا، وذلك بقنبلة جوية موجهة.

وأوضح القائد الأوكراني -في تصريحات- أنه في 4 مارس 2024، وفي منطقة خيرسون، ضربت القوات الأوكرانية هدفا روسيا بقنبلة جوية موجهة، حيث نشر القائد العسكري الأوركاني فيديو يظهر تدمير الهدف، مقدما الشكر للطيارين الأوكرانيين على "عملهم القتالي الناجح".

بدوره، أوضح حاكم منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن القوات الروسية أسقطت وعطلت 51 طائرة بدون طيار أوكرانية، وثلاث مركبات قتالية مدرعة خلال الساعات الـ42 الماضية.

وقال سالدو "واصلت القوات الروسية عمليات التطهير على الضفة اليسرى لدنيبر في منطقة خيرسون، حيث أوقف الأوكرانيون عمليا محاولات نشر المزيد من القوات وتسليم الذخائر، ويواصلون الاستخدام المكثف للمركبات الجوية القتالية بدون طيار، وخاصة طائرات بدون طيار".