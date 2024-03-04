هيثم الحاج علي يطالب باعتماد قصيدة العامية بوصفها من الطبقة العليا

وجه الناقد الدكتور هيثم الحاج علي الدعوة للمتخصصين والأكاديميين أن يعتمدوا قصيدة شعر العامية بوصفها قصيدة شعر من الطبقة العليا يمكن دراستها أكاديميًا، وليس من خلال درس الأدب الشعبي مثلما يحدث في الكثير من أقسام اللغة العربية من الجامعات المصرية ولكن من خلال التعامل معها كقصيدة مكتملة الأركان، وهذا أمر بالغ الأهمية.

وأضاف الحاج علي، في تصر يحات خاصة، لـ"البوابة نيوز"، على هامش اللقاء الفكري الذي عُقد مساء اليوم ضمن المؤتمر العلمي الثالث لمعهد النقد الفني: أرى أن القصيدة العامية المصرية منذ مائة عام استطاعت أن توازي مسيرة القصيدة العربية في أربعة عشر قرنًا من الزمان، وبالفعل كل التطورات منذ بداية ما يُشبه الأرجاز عند بيرم التونسي، ثم كتابات بديع خير، ثم فؤاد حداد، والأبنودي ونجم وسيد حجاب وبالطبع صلاح جاهين، استطاعت القصيدة العامية أن تُقدّم لنا تعامل كامل مع اللغة العامية المصرية بوصفها لغة قادرة على إنتاج الصورة الجمالية الشعرية والرؤية الشعرية المُتكاملة، وهذا الأمر وصل إلى ذروته في رباعيات صلاح جاهين التي استطاعت أن تُعطينا خلاصة الحكمة أيضًا، وهو موازاة كاملة لما قامت به أو قدمته القصيدة العربية الفصحى، ولا ينبغي بناء على ما سبق أن نعاملها باعتبارها قصيدة مُكتملة وليست جزءًا من الأدب الشعبي.

هذا وقد شارك في اللقاء الفكري الذي أقيم مساء اليوم بقاعة ثروت عكاشة، بالمعهد العالي للنقد الفني، ضمن المؤتمر النقدي الثالث للمعهد وعنوانه "الوعي النقدي وتحولات الإبداع التنوع الثقافي وسؤال الهوية"، كل من الدكتورة رانيا يحيي عميد المعهد العالي للنقد الفني والناقد الكبير الدكتور محمد عبدالمطلب، والناقد الدكتور محمد زعيمة، والناقد الدكتور شوكت المصري، والناقد الكبير سيد الوكيل، والناقد الدكتور حسام جايل، وعدد من طلبة الدراسات العليا بالمعهد، والمُهتمين بالشأن الثقافي والأدبي.