إعلان أسماء الفائزين بجوائز "إكسبوجر العالمية للأفلام" فى دورتها الأولى

أعلن المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر 2024" في دورته الثامنة والذي ينظمه المكتب الاعلامي لحكومة الشارقة عن أسماء الفائزين في النسخة الأولى من "جوائز اكسبوجر العالمية للأفلام"، وذلك مساء اليوم الاثنين الموافق 4 مارس الجاري ، باكسبو الشارقة .

وتقام مسابقة اكسبوجر العالمية للأفلام لأول مرة في أربعة وهمفئة "الأفلام القصيرة والصور المتحركة"، وفئة "أفضل فيلم وثائقي"، وفئة "الفنون السينمائية"، وفئة "أفضل فيلم رسوم متحركة"، و استقبلت المسابقة 567 مشاركة من مختلف أنحاء العالم.

وسلم طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعلياء السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الفائزين دروع الجوائز وشهاداتها التكريمية، إذ توّج ثمانية مبدعين من صنّاع السينما بالمركزين الأول والثاني عن كل فئة من فئات الجائزة.

وتأتي المسابقة في إطار الاحتفاء بفن الأفلام والتصوير السينمائي وقد استطاعت المسابقة في استقطاب المصير من صناع الافلام الوثائقية والمتحركة وقد ترشح لكل فئة في الثائمة القصيرة خمسة أفلام وتم الإعلان عن الفائزين بالمركزين الأول والثاني ، وجاء إعلان الجوائز على النحو التالي .

فئة الأفلام القصيرة والصور المتحركة

حصد المركز الأول من جائزة "الأفلام القصيرة والصور المتحركة"، ليدا فضلي من إيران عن فيلم "هذا الجانب، ذاك الجانب"، فيما حصل علي محمد من العراق على المركز الثاني عن فيلم "أهوار العراق".

فئة الرسوم المتحركة

وفي فئة "أفضل فيلم رسوم متحركة"، نال خورخي مورايس من إسبانيا المركز الأول عن فيلم "نصفين"، وحصل إيرل ستيف من النرويج على المركز الثاني عن فيلم "الصحراء الخاوية".

الفنون السينمائية

وذهب المركز الأول في فئة "الفنون السينمائية" إلى جان البلوشي من البحرين عن فيلم "زَراب"، وكان المركز الثاني من نصيب مسعود أحمدي من إيران عن فيلم "مهاجرون"، الذي تميز بسرد قصصي بصري يحرك المشاعر.

الفيلم الوثائقي

وتوجت فئة "أفضل فيلم وثائقي"، التي تسلط الضوء على السرد البصري المؤثر، أدريان دموش من بولندا بالمركز الأول عن فيلم "عداء كاراكو"، الذي قدم منظوراً فريداً عن الحالة الإنسانية، وكرمت أمارا نونيلي من نيجيريا بالمركز الثاني عن فيلم "نار التغيير".

وفي ختام حفل التكريم، توجّه المنظمون بالشكر إلى جميع من شارك في الجوائز وساهم في نجاحها، وأكدوا تطلعهم إلى الدورات القادمة، وإلى المشاريع المستقبلية للمصورين وصناع الأفلام في كلا القطاعين البصريين، معربين عن أملهم بأن تواصل صور المشاركين وقصصهم إلهام الناس وإثراء حياتهم في جميع أنحاء العالم.

