حسام جايل: الغرب بحث في النص بشكل كلّي وهو ما افتقده العرب

قال الناقد الدكتور حسام جايل، بعض الأكاديميين لديهم بعد وجفوة عن الإبداع، وبعضهم يتعاملون معه من منطلق أخلاقي، وطالب الدراسات العليا لا بد أن يقرأ النظرية بشكل جيد وأن يكتب فصلا واحدا تطبيقيًا وباقي الرسالة يكون نظريًا ليتمكن من النظرية النقدية.

وأضاف جايل خلال اللقاء الفكري المقام الآن بقاعة ثروت عكاشة بالمعهد العالي للنقد الفني ضمن مؤتمر "الوعي النقدي وتحولات الإبداع التنوع الثقافي وسؤال الهوية"، بمشاركة الناقد الكبير الدكتور محمد عبدالمطلب، والناقد الدكتور محمد سيد إسماعيل، والناقد الكبير سيد الوكيل، والناقد الدكتور هيثم الحاج علي، علم النص علم غربي وله جذور عربية ولكن ليس كل غربي جيد وليس كل عربي سيء فنحن لنا شعراء عظماء ونقاد عظماء مثل ابن جني وعبدالقاهر الجرجاني، وعلم النص يعيدنا لفكرة العالم باللغة وأن تكون ملما باللغة العربية.

وواصل جايل، ميزة الغرب أنه يبحث في النص بشكل كلّي وهو ما لم يكن يحدث عند العرب قديما حيث كانوا يبحثون في التفاصيل وفي الأخطاء المفردة ويتناولوها بالنقد. والتناص كان قديما يعامل معاملة السرقات، فكان قديما يقف الحاتمي أمام بيت المتنبي ويتهمه بالسرقة، أما التناص الأن أصبح ينظر إليه بأنه ميزة تبين تماسك النص وتقويه.