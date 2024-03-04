مصطفى شعبان يُعزي مجدي الهواري في شقيقته (فيديو وصور)

حرص الفنان مصطفى شعبان على تقديم واجب العزاء للمخرج مجدي الهواري وأسرته في وفاة شفيقته؛ مساء اليوم الإثنين؛والتي رحلت عن عالمنا أمس الأحد.

وجرت مراسم العزاء بمسجد الرحمن الرحيم بمنطقة صلاح سالم.

وأعلن المخرج مجدي الهواري وفاة شقيقته، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله، اختي وحبييتي ادعو لها بالرحمة، الصلاة عقب صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة لها منا الفاتحة.

يذكر أن مجدي الهواري احتفل مؤخرا بزواجه من دنيا عبدالمعبود في حفل صغير حضره عدد من الأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك في أكتوبر هذا العام 2023.

عزاء شقيقة المخرج مجدي الهواري

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