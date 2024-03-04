سيد الوكيل: التجربة تكون ثرية حينما يسعى الناقد لإصقال ذاته بمهارات متعددة

قال الناقد والروائي سيد الوكيل، في التسعينيات أصدرت مجموعتي القصصية الأولى وبعدها شعرت أني بحاجة لنقد هذه الكتابات ولذلك أصدرت كتاب أفضية الذات، وكان كتابي النقدي الأول.

وأضاف الوكيل، خلال اللقاء الفكري الذي أقيم مساء اليوم بقاعة ثروت عكاشة بالمعهد العالي للنقد الفني ضمن المؤتمر النقدي الثالث للمعهد العالي للنقد الفني، بمشاركة الناقد الكبير الدكتور محمد عبدالمطلب، والناقد الدكتور هيثم الحاج علي، والناقد الدكتور محمد سيد إسماعيل، التجربة تكون ثرية حينما يسعى الناقد لإصقال ذاته بمهارات متعددة، والنقد له اتجاهات الأول هو الكتابة الانطباعي على صفحات الجرائد، أما الاتجاه الثاني هو الاتجاه الأكاديمي الذي لا يتجاوز كونه مصطلحات علمية، يكون حينها الناقد بمعزل عن عملية الكتابة الإبداعية وهنا تظهر الفجوة لدى الناقد وهو ما حاولت أن اتعامل معه من خلال مروري بالتجربة بشكل مباشر وعملي.

وواصل الوكيل، بعد صدور كتابي الأول أفضية الذات جاءتني ردود فعل محفذة ودفعتني لإصدار كتاب نقدي لنقد الكتابات النقدية التي كُتبت عن أعمال نجيب محفوظ، واشتغلت على هذه الكتب لنقدها.

واختتم الوكيل بقوله، كتابي الصادر مؤخرا عن بيت الحكمة يتناول المسافة بين الناقد والمبدع، ونظريات النقد تتطور كل ١٠ سنوات وتهدم بعضها بعضا، واعتقد أنه لن يكون هناك نقدا مؤثرا ما لم يكن مرتبطا بكاتب متميز.