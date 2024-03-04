مياه الفيوم تلتقى بمشرفى ومنسقي الأنشطة بالمدارس ضمن مشروع "صحتهم مستقبلهم"

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه تم عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مشرفى ومنسقى الأنشطة بمدارس الفيوم ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم والممول من منظمه اليونيسف وذلك لمناقشة ما تم إنجازه من خطط التوعية وما سيتم تنفيذه مستقبلا داخل المدارس.

وأضاف رئيس الشركة أن الاجتماعات شملت الإدارات 6 المستهدفة فى مشروع صحتهم مستقبلهم والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم وبتمويل من منظمة اليونيسف بهدف نشر التوعية المائية والصحية والبيئية داخل 150 مدرسة ابتدائية وتستهدف نحو 177 ألف تلميذ.

تناولت الاجتماعات واللقاءات الشهرية التي تم عقدها مناقشة اليات وخطط العمل الفترة المقبلة حيث يتم تنفيذ حملة تشمل رسالة التغذية الصحية السليمه وعلاقتها بالفم والأسنان تستمر على مدار 21 يوما بهدف غرس عادات سليمه داخل الأطفال وحثهم على مواظبة غسيل الاسنان مرتين يوميًا بعدما يتم توزيع معجون وفرشاة أسنان على جميع التلاميذ.

كما تناولت أيضا تنفيذ الاختبارات القبلية لعينات عشوائية لعدد 853 تلميذ داخل 24 مدرسة ممثلة لجميع الإدارات المستهدفة.

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