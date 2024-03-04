مناقشة رواية "موت العالم" أولى اللقاءات بمنتدى أوراق

ينظم منتدى "أوراق" للدكتور يسري عبدالله في تمام السادسة من مساء الخميس المقبل، أولى ندواته، بمناقشة رواية موت العالم.. المعروفة شعبيا بمذكرات محمود غزالة للكاتب الروائي والسيناريست عبدالرحيم كمال.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، ويدير الندوة القاص والإعلامي علاء أبوزيد.

ويعد عبدالرحيم كمال من أهم كتاب الرواية والدراما في مصر والعالم العربي، وقد صدرت روايته الجديدة (موت العالم.. المعروفة شعبيا بمذكرات محمود غزالة) عن دار "الكرمة" بالقاهرة، وتأتي بعد سلسلة من الأعمال السردية للقاص والروائي عبدالرحيم كمال من قبيل: (المجنونة )، و(بواب الحانة )، و(أبناء حورة)، و(كل الألعاب للتسلية)، و( أنا وأنت وجنة وشهد)، و( قصص بحجم القلب)، و( ظل ممدود)، و( منطق الظل)، ومسرحية ( صاحب الوردة).

منتدى " أوراق" للكاتب والناقد الكبير الدكتور يسري عبدالله، أطلقته جريدة "حرف" الثقافية، تجربة فكرية وجمالية جديدة، تحيي فكرة المبادرات الخلاقة، والتنوع الثقافي الفريد الذي تمتاز به الدولة المصرية، وروافد قوتها الشاملة، وفي لحظة مسكونة بالتحديات المعرفية والثقافية.